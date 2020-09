Gesellschaft

Bergwandern vom Watzmann zu den Drei Zinnen

Davon träumen viele ambitionierte Wanderer: Einmal die Alpen zu überqueren! Bergauf-Bergab hat eine kleine Gruppe begleitet, die sich eine ganz besondere Variante so einer Alpenüberquerung vorgenommen hat: Vom Watzmann bei Berchtesgaden über das Steinerne Meer, die Villgratner Berge und vorbei am Großglockner bis zu den Drei Zinnen in den Dolomiten.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 30.09.2020