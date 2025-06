Mountainbike-Highlights rund um Ortler und Stilfserjoch

Die Tour ist ein Streifzug durch faszinierende Landschaften und Kulturen, bei dem auch deutlich wird, wie unterschiedlich die einzelnen Regionen mit dem Thema Mountainbike umgehen: Während sich Bormio eines breiten Netzes an MTB-Trails rühmt und in Tirol extra Wege nur für Mountainbiker angelegt werden, teilen sich in der Schweiz und im Vinschgau die Mountainbiker das Wegenetz in aller Regel mit den Wanderern, was gerade in Südtirol immer wieder zu Diskussionen und Konflikten führt.