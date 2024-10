Gesellschaft

Beim VDBS-Evaluationscamp

Für Alpinistinnen und Alpinisten bieten die Berge zahlreiche Möglichkeiten, sich neue Kompetenzen anzueignen und ihren Wissensschatz zu erweitern. Im „Evaluation Camp“ des Verbandes Deutscher Berg- und Skiführer (VDBS) konnten sich junge, interessierte Menschen beim Sport- und Mehrseillängenklettern an den Bergführerberuf herantasten und in einem zwanglosen Rahmen alles fragen und ausprobieren, was sie schon immer wissen wollten. Wir haben sie in Arco begleitet und gemeinsam in diesen spannenden Beruf hineingeschnuppert.

Datum: 30.10.2024