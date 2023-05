Gesellschaft

Berg-Erlebnisse auf Korsika

Die korsischen Berge sind seine Heimat: Der französische Bergführer Romain de Lambert hat große Teile seiner Kindheit in einem winzigen Dorf in der Castagniccia verbracht. Das Team von "Bergauf-Bergab" hat Romain, der die Ausbildung zum Bergführer in Deutschland absolviert hat, in Korsika besucht und in ihm den perfekten Begleiter gefunden, um die Vielfalt der korsischen Berge kennenzulernen.

Datum: 10.05.2023