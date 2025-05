Abenteuerspielplatz Berge: Klettersteige und wilde Dolomiten

„Playground of Europe“ – so hieß ein Buch, das Leslie Stephen 1871 veröffentlicht hat. Für den britischen Autor und Bergsteiger waren dieser Spielplatz die Schweizer Berge, die ihn damals, genau wie viele seiner Landsleute, in ihren Bann gezogen hatten. In der neuen Folge von Bergauf-Bergab gehen auch wir hinaus auf den Abenteuerspielplatz Berge: In die Dolomiten und die heimischen Bayerischen Berge!