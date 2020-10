Gesellschaft

Am Antelao, dem "König der Dolomiten"

Vor 12 Jahren hat Bergauf-Bergab Philipp und Peter dabei begleitet, wie sie den Gletscherberg Gabler in den Zillertaler Alpen und die Kellespitze in den Tannheimern erklommen haben - gemeinsam mit ihren bergbegeisterten Vätern. Diesmal haben sie sich einen Klassiker in den Dolomiten ausgesucht, den bei uns eher unbekannten "König der Dolomiten": den 3.264 Meter hohen Antelao mit seinem Gipfelanstieg über die legendären "Laste", gewaltige steil aufgestellte Kalkplatten.

Datum: 14.10.2020