100 Jahre Bergwacht

Es gibt in Bayern kaum eine Institution, die so viel Renommée hat und so viel Respekt genießt wie die Bergwacht. Dieses Jahr feiert die Bergwacht Bayern ihren 100. Geburtstag. Im Mittelpunkt steht in der "bergauf-bergab"-Sendung das, was die Bergwacht seit ihrer Gründung ausmacht: Die Bergbegeisterung der Menschen, die sich für andere Bergsteiger engagieren.

Datum: 08.07.2020