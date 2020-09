Gesellschaft

Unter Waffen – Amerikas tödliche Leidenschaft

Seit dem Amoklauf an einer Schule in Parkland, in 2018 mit 17 Toten wehrt sich eine junge Protestbewegung gegen den Waffenwahn in den USA. Ihr Gegner: eine mächtige Waffenlobby.

Produktionsland und -jahr: USA 2020

Datum: 21.10.2020