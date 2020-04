Gefahren sieht Harnwell überall. Sie reichen für ihn von Migration und Islamismus bis zum allgemeinen Glaubensverlust in Europa. Das Kloster sieht er als eine Art „Gladiatorenschule für die Verteidigung des christlichen Abendlandes“. Mit Stephen Bannon sucht er Geld und Kontakte in Europa. So vernetzen sich Rechtspopulisten in ganz Europa und bilden eine erzchristlich-nationalistische Allianz.