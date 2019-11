Gesellschaft

auslandsjournal extra vom 22. Februar 2019

In dieser Woche berichtet das auslandsjournal extra unter anderem über die Latino-Gang MS-13 aus Mexiko, das System Salvini in Italien und die Gelbwesten im Straßenkampf in Frankreich.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2019

Datum: 22.02.2019