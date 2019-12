Gesellschaft

auslandsjournal extra vom 06.12.2019

In dieser Woche berichtet das auslandsjournal extra unter anderem über Familienzusammenführungen in Mosambik, revolutionäre Cowgirls in Amerika und Yiwu, Chinas Kitschfabrik.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2019

Datum: 06.12.2019