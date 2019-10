Gesellschaft

auslandsjournal extra vom 18.10.2019

In dieser Woche berichtet das auslandsjournal extra unter anderem über die aktuelle Lage in Nordsyrien, die beginnende Mülltrennung in China und im außendienst versucht sich Melanie Haack als Algenbäuerin in Sansibar.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2019

Datum: 18.10.2019