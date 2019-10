auslandsjournal - die doku: Die Macht des Drachen

"China ist unser wichtigster Partner", sagt voller Überzeugung Djiboutis Präsident Ismail Omar Guelleh, "denn China investiert in unser Land - im Gegensatz zu allen anderen Ländern, die hier ihre Militärbasis haben." Guelleh ist ein optimistischer Mann, und wenn er an die Zukunft Djiboutis denkt, dann blickt er nicht auf den bettelarmen und vom Bürgerkrieg verwüsteten Nachbarn Somalia oder auf das ebenfalls gebeutelte Äthiopien, sondern dann schweift sein Blick in die Ferne in Richtung der reichen Golfstaaten, nach Hongkong und Singapur. So soll Djibouti einmal werden. Mit chinesischer Hilfe.