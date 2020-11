Amerikas Schicksalsjahr

Die auslandsjournal-Dokumentation begleitet Menschen aus beiden politischen Lagern, in der Großstadt und auf dem Land. In der Langzeitbeobachtung während des Wahljahres 2020 kämpft die muslimische Sozialarbeiterin Ameena Matthews gegen Waffengewalt und Rassenhass, die Trump-Anhängerin Isabel Brown verteidigt in ihrer Universität rechtskonservative Werte, und Doug Pagitt, liberaler Pastor aus Missouri, gerät zwischen die Fronten bei den gewaltsamen Protesten nach dem Tod von George Floyd. Und zu all dem prägt die Corona-Pandemie ein Wahljahr der besonderen Art. "auslandsjournal - die doku" mit einem Blick in das Herz der amerikanischen Gesellschaft.