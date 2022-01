Wilder: Schlucht, Episode 3

Rosa Wilder verbringt einen peinlichen Abend in der Villa der Räbers. Die Einladung von Nicole und Daniel endet nach einem trockenem Braten und plumpen Provokationen von Robert an die Adresse von Rosa und ihrer Familie in einem Eklat. Nur Beatrice scheint Freude an Rosas Besuch zu haben, als sie in ihr die Schwester ihres ehemaligen Schülers Markus erkennt. Hat Beatrice vielleicht mehr von den aktuellen Ereignissen mitbekommen, als alle meinen?