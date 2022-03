Wilder: Jesch, Staffel 3, Folge 1

In der Polizeikantine ist der Mord an einem Kollegen Tagesgespräch. Aufmerksam beobachtet wird dies von Jesch – er beliefert die Küche der Kantine mit Eiern. Er kehrt zurück aufs Land, in eine klirrendkalte, schneebedeckte Einöde, wo jeder jeden kennt. Begrüsst wird Jesch in seinem ungemütlichen Zuhause von seiner Frau und seinem Töchterchen. Aufmerksam verfolgt er die Ermittlungen um den Polizistenmord mit. Was hat es mit diesem etwas verstockten Menschen auf sich?