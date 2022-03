Wilder: Blindlings, Staffel 3, Folge 6

Trotz den Ermittlungen nach dem Serientäter will Staatsanwalt Michael Mettler privat endlich Nägel mit Köpfen machen, was seine Beziehung zu Rosa Wilder angeht. Er will mit Rosa und ihren beiden Kindern zusammenziehen. Die richtige Wohnung hat Michael schon gefunden – ein beeindruckendes Apartment an allerbester Lage. Rosa ist skeptisch: Brauchen sie wirklich eine so protzige Bleibe? Als sie sich im stylischen Badezimmer umgesehen hat, weiss Rosa plötzlich was zu tun ist.