Unsere wunderbaren Jahre (1): Magnetismus

In Winne sieht Christel ihren Nachfolger, doch der will dringend weg aus den kleinbürgerlichen Verhältnissen, hat eher schnelle Autos, coole Beats und schöne Mädchen im Kopf. Gymnasium geschmissen, Lehre abgebrochen, rebellische Parolen, und zum Bund möchte Winne auf keinen Fall. Mit Bijan, seinem besten Freund und frischgebackenem Spitzenabiturienten, soll es losgehen nach Westberlin ins große Abenteuer. Doch stattdessen bringt ihn seine Großmutter Christel „auf Spur“: Unter den strengen Augen von Christels enger Vertrauter, der Chefsekretärin Annemarie, lässt sie Winne in der Produktion der Wolf-Werke ganz unten anfangen – bei den Gastarbeitern – und übergibt ihn in die Hände von Matteo. Und das, obwohl Winnes Mutter Margot will, dass ihr Sohn beim Bund Disziplin lernt.