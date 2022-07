Trackers - Rote Spur (2/6)

Kurz zuvor, in einem anderen Teil Kapstadts, verlässt Hausfrau Milla (Rolanda Marais) ihren gewalttätigen Ehemann und den gemeinsamen Sohn. Sie heuert als Rechercheurin beim südafrikanischen Geheimdienst PBI an und kommt schnell einem seltsamen Vorfall auf die Spur. An der Grenze zwischen Simbabwe und Südafrika wurden zwei Tote gefunden.



Einer von ihnen ist ein Gefolgsmann des berüchtigten Gangsterbosses Inkunzi (Sisanda Henna), der offensichtlich in Kontakt mit der Terrorgruppe "Alajna" steht, von der der PBI weiß, dass sie einen Anschlag auf ein Fußballspiel in Kapstadt plant.



Grund für den nächtlichen Schusswechsel war ein Überfall auf den Tiertransport, den Bodyguard Lemmer (James Gracie) und Tierärztin Flea (Trix Vivier) durchführten. Eigentlich schmuggelten die beiden ein Paar seltener Nashörner ins Land, doch Inkunzi ist auf der Suche nach viel wertvollerer Ware: Diamanten.