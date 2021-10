Tonio & Julia

Julia Schindel ist eine erfolgreiche Ehe- und Familientherapeutin mit eigener Praxis in Berlin. Um Abstand zu ihrer chaotischen Beziehung mit einem verheirateten Mann zu bekommen, bewirbt sie sich aber auf eine Stelle in der Gemeinde in ihrem Heimatort Bad Tölz. Als sie die Zusage bekommt, könnte alles perfekt sein, wäre nicht ausgerechnet ihre Jugendliebe Tonio Niederegger der Gemeindepfarrer, mit dem sie von nun an eng in der Beratungsstelle zusammenarbeiten soll. Ihre gemeinsame Geschichte lässt sich nicht ohne weiteres abstreifen und auch der Funke, der einmal zwischen ihnen bestand, ist plötzlich wieder da… Auch ohne die alten Gefühle gibt es genügend Zündstoff zwischen den beiden: Julia geht gern mit modernen Methoden den Dingen auf den Grund und stellt sich ohne Scheu neuen Herausforderungen. Und so ist es kein Wunder, dass ihr spontanes Wesen des Öfteren mit Tonios eher traditionell verwurzeltem Charakter aneinandergerät…