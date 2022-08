Auch ausgelöst durch den Stress der vergangenen Wochen sind Charlies Kopfschmerzen unerträglich geworden. Ihr Arzt diagnostiziert einen bösartigen Gehirntumor, doch Charlie lehnt eine sofortige Operation ab.



Niemand, nicht einmal Jakob, weiß von ihren unerträglichen Schmerzen, die auf dem Boot auch dazu geführt haben, dass sie Kjell an Deck allein gelassen hat. Für Charlie ist es undenkbar, den anderen gegenüber schwach zu sein. Abgesehen davon würde eine Operation ihren großen Traum, die Brücke in New York zu bauen, zerstören. Zu viel hat sie für diesen Traum schon auf sich genommen.



Doch Charlie überschätzt ihre Kräfte, und vor allem unterschätzt sie die Dynamik in ihrer eigenen Familie, die durch das Unglück auf dem Boot ausgelöst wurde. Jakob zieht sich komplett in seine Kunst zurück und lässt Charlie mit den Kindern allein, was zu großen Spannungen zwischen den beiden führt, vor allem, als Cecile an der deutsch-dänischen Grenze mit Drogen erwischt wird. Auch Bernd bricht mit den Freunden und zieht sich aus der Firma zurück.



Durch ihre Migräne geschwächt, kann Charlie dem Druck von allen Seiten nicht mehr standhalten und macht in der Firma einen entscheidenden Fehler, der fast zu einer Katastrophe führt. Der Einzige, der das verhindern kann, ist Bernd. Charlie erzählt ihm ihre Wahrheit über den Unfall. Im Gegenzug hilft Bernd Charlie, und die gemeinsame Arbeit bringt die beiden auch privat zusammen: Sie beginnen eine heftige Affäre.



Als Jakob niedergeschlagen und verletzt wird, zieht sich Charlie von Bernd zurück; allein aus dem Gefühl heraus, jetzt für Jakob da sein zu müssen. Sie entscheidet sich dafür, ihn nach London zu begleiten, wo seine Kunstwerke ausgestellt werden. Charlie will ihrer Ehe noch mal eine Chance geben.



Doch dann kommt die Nachricht von Sabine: Kjell lebt.



Zurück auf der Ochseninsel muss Charlie realisieren, dass sowohl ihr Ehemann, mit dem sie sich gerade wieder versöhnen wollte, als auch Sabine, ihre beste Freundin, sie 16 Jahre lang angelogen haben. Charlie versteht jetzt, warum ihre Tochter Cecile so abgestürzt ist.



Für Charlie ist bei aller Wut und Enttäuschung sofort klar, dass sie nun für ihre Kinder da sein muss. Sie macht sich auf die Suche nach Cecile und Emile. Abgelenkt durch einen Anruf, genau in dem Moment, als sie die Grenze zu Deutschland überqueren will, übersieht sie beinahe Emile und Cecile auf ihren Rädern. Charlie weicht aus, und ihr Auto rast auf die Förde zu.