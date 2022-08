Doch Sabine zuliebe lässt sich Bernd auf ihren Weg der Trauer ein und versucht, einen Abschluss zu finden. Dabei hilft ihm die Arbeit mit Charlie: die Routine im Büro genauso wie der Plan, das Leben auf der Insel hinter sich zu lassen und in Amerika neu anzufangen.



Bernds Weg zur Versöhnung mit Jakob erfährt einen jähen Dämpfer, als Karl überraschend verstörende Bemerkungen darüber macht, was in der Nacht des Unfalls passiert ist. Karls Äußerungen passen nicht mit der Version von Jakob und Charlie zusammen. Sofort ist Bernds Misstrauen geweckt, und er bohrt immer tiefer nach der Wahrheit. Das isoliert ihn zunehmend von Sabine und seinem Sohn Karl und führt dazu, dass Bernd sich von allen verlassen und verraten fühlt.



Tatsächlich kann Bernd Jakob nachweisen, dass dessen Schilderung der Vorgänge in der Unfallnacht auf dem Boot nicht stimmen kann. Als Bernd Jakob damit konfrontiert, kommt es zu einem handgreiflichen Streit, an dessen Ende Bernd allein die Insel verlässt. Er zieht sich auch aus der Firma zurück, da er sich inzwischen auch von Charlie verraten fühlt, die ihm die Wahrheit weiter vorenthält.



Charlie bittet Bernd um Hilfe. Beide reisen nach Kopenhagen, um die Probleme in der Firma zu lösen. Auf dem Rückweg müssen sie erfahren, dass Emile und Cecile mit einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert wurden.