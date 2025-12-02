Film
Mordsfreunde - Ein Taunuskrimi
Im Kronberger Opel-Zoo wird eine menschliche Hand gefunden. Weitere Leichenteile tauchen auf, bis der Rest der Leiche gefunden wird. Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein ermitteln.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2014
- Datum:
Das Opfer ist der im Tier- und Naturschutz engagierte Gymnasiallehrer Hans-Ulrich Pauly. Zoodirektor Christoph Sander kennt ihn: Pauly war in der Vergangenheit des Öfteren mit ihm aneinandergeraten und lag mit einer Reihe weiterer Menschen im Clinch.
Auch seine ehemals guten Freunde und Studienkollegen, der Unternehmer Carsten Bock und der Feinkost-Caterer Franz-Josef Conradi, hätten ein Motiv. Sie alle verbindet eine schicksalhafte Nacht im Jahr 1989, in der Conradis Schwägerin ums Leben kam. Pauly wurde damals wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt, während seine Kommilitonen allesamt Karriere machten und nun zur Taunus-Elite gehören.
Wirklich beliebt war Pauly nur bei einer Gruppe von Jugendlichen, die im Keller des vegetarischen Bistros Grünzeug ein Softwareunternehmen betrieben: Mit Antonia Sander, Jonas Bock und Franjo Conradi, den Kindern seiner mittlerweile verhassten Freunde, verband ihn eine enge Freundschaft. Hat er die Jugendlichen nur benutzt, um sich an seinen ehemaligen Kommilitonen zu rächen? Die Jugendlichen reagieren voller Trauer auf Paulys Tod.
Neben ihren Ermittlungen stehen Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff auch vor privaten Herausforderungen. Oliver muss erneut Familie und Beruf unter einen Hut bringen, und Pia gerät in Gefahr, da sie sich zum Hauptverdächtigen Christoph Sander hingezogen fühlt. Läuft sie Gefahr, ihre professionelle Distanz zu verlieren?
Dritter Teil der "Taunuskrimi"-Reihe nach Motiven des Romans von Nele Neuhaus.
Darsteller
- Oliver von Bodenstein - Tim Bergmann
- Pia Kirchhoff - Felicitas Woll
- Dr. Henning Kirchhoff - Kai Scheve
- Kai Ostermann - Michael Schenk
- Nicola Engel - Anke Sevenich
- Cosima - Julika Jenkins
- Lorenz - Julius Römer
- Rosalie - Sina Fredrich
- Dr. Christoph Sander - Peter Davor
- Hans-Ulrich Pauly - Guido Broscheit
- Franz-Josef Conradi - Michael Brandner
- Carsten Bock - Thomas Huber
- Antonia Sander - Maximiliane Bauer
- Jonas Bock - Merlin Rose
- Franjo Conradi - Wilson Gonzales Ochsenknecht
- Tarek Fiedler - Edin Hasanovic
- Bärbel Conradi - Petra Kleinert
- Gerlinde Bock - Susanne Schäfer
- Esther Schmitt - Jana Klinge
- und andere -
Stab
- Regie - Marcus O. Rosenmüller
- Drehbuch - Anna Tebbe, Julie Fellmann