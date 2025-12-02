Mordsfreunde - Ein Taunuskrimi

Auch seine ehemals guten Freunde und Studienkollegen, der Unternehmer Carsten Bock und der Feinkost-Caterer Franz-Josef Conradi, hätten ein Motiv. Sie alle verbindet eine schicksalhafte Nacht im Jahr 1989, in der Conradis Schwägerin ums Leben kam. Pauly wurde damals wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt, während seine Kommilitonen allesamt Karriere machten und nun zur Taunus-Elite gehören.



Wirklich beliebt war Pauly nur bei einer Gruppe von Jugendlichen, die im Keller des vegetarischen Bistros Grünzeug ein Softwareunternehmen betrieben: Mit Antonia Sander, Jonas Bock und Franjo Conradi, den Kindern seiner mittlerweile verhassten Freunde, verband ihn eine enge Freundschaft. Hat er die Jugendlichen nur benutzt, um sich an seinen ehemaligen Kommilitonen zu rächen? Die Jugendlichen reagieren voller Trauer auf Paulys Tod.



Neben ihren Ermittlungen stehen Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff auch vor privaten Herausforderungen. Oliver muss erneut Familie und Beruf unter einen Hut bringen, und Pia gerät in Gefahr, da sie sich zum Hauptverdächtigen Christoph Sander hingezogen fühlt. Läuft sie Gefahr, ihre professionelle Distanz zu verlieren?



Dritter Teil der "Taunuskrimi"-Reihe nach Motiven des Romans von Nele Neuhaus.