Spuren des Bösen - Das Verhör

Dr. Richard Brock, im Zivilberuf Universitätsprofessor für Psychiatrie, ist der "Mann für's Grobe" in schwierigen Verhörsituationen. Der Psychiater und Verhörspezialist der Wiener Polizei soll der schwer geschockten Zeugin in einem Mordfall helfen ihre Erinnerung an den Mörder wieder zu erlangen. Die Spur führt in die Führungsetage eines Baukonzerns. Das Opfer, eine junge Buchhalterin des Konzerns, wollte wegen Schmiergeldzahlungen gegen den Firmenvorstand aussagen. Wurde sie umgebracht um einen Skandal zu vertuschen?