Vor Jahren brachte Marshal Kane den brutalen Gangster Frank Miller hinter Gitter. Als dieser ausgerechnet an Kanes Hochzeitstag aus dem Gefängnis entlassen wird und mit dem Mittagszug in Hadleyville ankommen soll, muss sich Kane entscheiden: Verlässt er mit seiner friedliebenden Frau Amy, einer überzeugten Quäkerin, die Stadt - oder stellt er sich dem rachsüchtigen Verbrecher und dessen Bande?



Schon auf halbem Weg aus der Stadt kehrt Kane zum Ärger seiner Frau wieder zurück, um den Kampf aufzunehmen. Doch die "ehrenwerten" Bürger, die ihn vor einer Stunde noch in den höchsten Tönen lobten, kehren ihm plötzlich den Rücken zu. Dafür hofiert der Mob der Stadt sofort wieder duckmäuserisch die Verbrecher und erwartet das Spektakel des Showdown. In fast aussichtsloser Situation steht Kane ausgerechnet seine friedliebende Frau doch noch zur Seite.



Fred Zinnemann kontrastiert in "Zwölf Uhr mittags" effektvoll den Mut und das Pflichtbewusstsein des Sheriffs mit dem Opportunismus der Bürger und der Skrupellosigkeit der Verbrecher. Sogar unternehmerische Profitgier wird eindrucksvoll bloßgestellt.