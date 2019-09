Zugelassen - Gib der Liebe eine Chance

Portia lernt John, seinen kleinen afrikanischen Adoptivsohn und Jeremiah bei Besuchen in New Hampshire besser kennen. Das Leben dort verläuft in ganz anderen Bahnen, als es die strenge Portia gewöhnt ist. Nun muss sie nicht nur die Auswahl für das neue Semester bewältigen und es hinbekommen, Jeremiah einen der begehrten Plätze zu beschaffen: Nachdem ihr Freund sich von ihr getrennt hat, muss Portia sich auch klar werden, ob sie die aufkeimenden Gefühle für John zulassen will und wie ihr Leben insgesamt weitergehen soll.