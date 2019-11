Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten

Aber auch der hinterhältige Murdock ist mit seiner Bande auf der Suche nach dem Versteck des Schatzes.



In diesem klassischen Abenteuerfilm schlüpfte Pierre Brice zum vorerst letzten Mal in die Rolle des weisen Apachen-Häuptlings, die er 30 Jahre später in "Winnetous Rückkehr" noch einmal verkörperte. Daneben prägt Lex Barker als Old Shatterhand das Gesicht dieses unterhaltsamen Karl-May-Westerns, dessen stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen, gedreht im damaligen Jugoslawien, auch heute noch beeindrucken. Ralf Wolter als kauziger Sam Hawkens und Eddi Arent als Pflanzensucher Lord Castlepool sorgen für humorvolle Einlagen.