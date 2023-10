Winnetou und das Halbblut Apanatschi

Winnetou besucht seinen Freund Mac Haller und dessen Familie. Der Siedler hat ein besonderes Geburtstagsgeschenk für seine Tochter: Er führt Apanatschi zu einer Goldader, von deren Existenz niemand weiß. Doch Apanatschi hat große Bedenken, dass diese nur Unglück bringen wird. Tatsächlich weckt die Aussicht auf das Gold die Gier bei zwei vermeintlichen Freunden der Hallers.



Bei einer Auseinandersetzung wird Haller von den Pelzjägern getötet, Apanatschis Verlobter Jeff bleibt verletzt zurück. Die Schurken versuchen daraufhin, das Mädchen und ihren Bruder Happy in ihre Gewalt zu bringen, doch Old Shatterhand gelingt es, das zu verhindern. Aber das Gerücht über die wertvolle Goldader hat mittlerweile auch den Bandenchef Curly Bill erreicht.



Mit seinen Männern greift er das Eisenbahnercamp an, in dem Apanatschi und Happy Zuflucht gefunden haben. Die beiden werden von den Gangstern entführt und sollen diese zur Goldader führen. Winnetou, sein Blutsbruder Old Shatterhand und der junge Jeff machen sich auf den Weg, um Apanatschi und Happy zu retten und der Verbrecherbande endgültig das Handwerk zu legen.



Nach den großen Erfolgen der vorherigen Karl-May-Filme in den 1960er-Jahren blieb Erfolgsproduzent Horst Wendlandt der bewährten Vorgehensweise treu: Die Vorlage des berühmten Schriftstellers, in diesem Fall die Erzählung "Halbblut", wurde nahezu bis zur Unkenntlichkeit verändert und umgeschrieben, übrig blieben lediglich grundlegende Motive. Die Abenteuergeschichte wurde dann schauprächtig und mit den bekannten Stars auf die große Leinwand gebracht.



Auch die Figur der Apanatschi stammt nicht von Karl May, sondern ist frei erfunden. Für die junge Schauspielerin Uschi Glas war es 1966 die erste Hauptrolle in einem Kinofilm, allerdings ist ihre Stimme nicht zu hören. Dem hartnäckigen Gerücht, dass sie aufgrund ihres bayerischen Akzents synchronisiert worden sei, widersprach sie knapp 50 Jahre später jedoch in einem Interview.