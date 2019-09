"Wiegenlied für eine Leiche" ("Hush Hush, Sweet Charlotte", 1964) erinnert in Inhalt und Stil an Aldrichs "Was geschah wirklich mit Baby Jane?" ("What Ever Happened To Baby Jane?", 1962). In beiden Filmen geht es um die hasserfüllte Auseinandersetzung zwischen zwei alternden Frauen, von denen eine am Rand des Wahnsinns dahindämmert. Und in beiden stand Hollywoods große, alte Dame Bette Davis (1908-1989) im Mittelpunkt. Damals war ihre Partnerin Joan Crawford, hier ist es Olivia de Havilland. In beiden Filmen gab Aldrich seinen Protagonistinnen die Möglichkeit für "ganz großes Theater", für ein schaurig-schönes Spiel der großen Gesten und Ausbrüche, mit quälender und selbstquälerischer Intensität.