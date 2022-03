Wiedersehen in Howards End

Glänzend inszeniertes, starbesetztes Sittengemälde der spätviktorianischen englischen Gesellschaft. Mit Anthony Hopkins, Emma Thompson und Helena Bonham Carter.



Margaret und Helen Schlegel sind zwei intelligente, kultivierte und für ihre Zeit sehr emanzipierte Frauen, die nach dem Tod der Eltern allein mit ihrem Bruder Tibby in ihrem Londoner Haus leben. Bei einer Begegnung der Bohéme-Geschwister mit der reichen, adligen Familie Wilcox verliebt sich Helen in den jüngsten Sohn Paul Wilcox. Ihre Liebe scheitert jedoch am Standesunterschied, und die Wege der Familien trennen sich.



Als die Wilcox' Jahre später anlässlich der Hochzeit des älteren Sohnes Charles in das Haus gegenüber ziehen, entwickelt sich zwischen Margaret und Pauls Mutter, der inzwischen schwer kranken Ruth Wilcox, eine innige Freundschaft. Der Plan der beiden, eine Reise zu Mrs. Wilcox geliebtem Geburtshaus in Howards End zu unternehmen, scheitert jedoch.



Nach ihrem Tod überlässt Mrs. Wilcox ihrer Freundin Margaret als Alleinerbin ihr Anwesen in Howards End. Die Wilcox' sind entsetzt und lassen das im letzten Moment verfasste Testament verschwinden, ohne dass Margaret etwas von ihrem Erbe erfährt. Der frisch verwitwete Mr. Wilcox hegt indes mehr als Sympathie für Margaret und macht ihr einen Heiratsantrag. Da Margaret seine Liebe erwidert, heiraten sie gegen den Willen der Familie, die in der Braut eine Erbschleicherin vermutet.



Es kommt zu weiteren Spannungen, als Helen Schlegel nach einem One-Night-Stand mit dem verheirateten Leonard Blast schwanger wird. Helen hatte den einfachen Angestellten einst nach einem Kulturvortrag kennen- und schätzen gelernt. Durch einen schlechten Rat von Mr. Wilcox war der sensible Leonard in berufliche Schwierigkeiten geraten und Mr. Wilcox hatte sich trotz aller Bitten geweigert, ihm dort wieder herauszuhelfen.



Margaret möchte ihre schwangere Schwester bei sich aufnehmen, doch Henry duldet sie nicht in seinem Haus, da sie die Ehre der Familie beschmutze. Auch als sich herausstellt, dass Henry selbst vor zehn Jahren eine Affäre ausgerechnet mit Leonards Frau, der damals 16-jährigen Jacky, hatte, bleibt er hart. Als sich Leonard, von Hunger und Kummer ausgezehrt und entkräftet, nach Howards End begibt, um mit Helen zu reden, kommt es zu einer folgenreichen Auseinandersetzung zwischen ihm und Henrys begierig nach Anerkennung des Vaters suchenden Sohn Charles.



Nach "Zimmer mit Aussicht" (1985) und "Maurice" (1987) adaptierte James Ivory mit "Wiedersehen in Howards End" (1991) einen weiteren Roman von E. M. Forster. Einmal mehr zeichnet der Regisseur kunstvoll ein Porträt der Gesellschaft im viktorianischen England, stellt erzkonservative Auffassungen emanzipatorischen Idealen gegenüber und lässt seine liebevoll beschriebenen Figuren durch ein Labyrinth von Höhen und Tiefen des Lebens wandeln.



James Ivory inszenierte den mit drei Oscars prämierten Film als subtil-psychologisches und romantisch-schwelgerisches Familiendrama mit großem Staraufgebot, darunter Anthony Hopkins, Emma Thompson, Vanessa Redgrave und Helena Bonham Carter.