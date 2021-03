Jean-Luc Godard und das kreative Scheitern

In "Which Way to the West" geht es um Jean-Luc Godards Film "Allemagne 90 - neuf zéro". Kristina Kilian antwortet auf die Fragen, wie sie ihren Film entwickelt hat, was ihr Alter Ego im Film und eigene Erfahrungen des Scheiterns damit zu tun haben und wie Jean-Luc Godard ihren Film gefunden hat.