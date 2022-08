Bedenken gegen die geplante Atomfabrik gibt es nur von einer Handvoll "Spinnern", die niemand wirklich ernst nimmt. Erst als die Staatsregierung heftig auf die harmlose Aktion einer neu gegründeten Bürgerinitiative reagiert, keimen in Schuierer Zweifel, und er beginnt, Fragen zu stellen.



Als die gesundheitlichen Risiken der WAA offensichtlich werden und Schuierer feststellt, dass die Staatsregierung keinerlei Interesse daran hat, die Menschen darüber aufzuklären, entscheidet sich der Landrat einsam gegen das Projekt. Mit dem Ergebnis, dass nicht nur sein bester Freund und Bürgermeister von ihm abfällt, sondern die Regierung Strauß sogar mit einem Amtsenthebungsverfahren und Gesetzesänderungen aus dem Weg zu räumen versucht.



Doch die Bürgerbewegung erstarkt täglich und hat nun in Schuierer einen entschiedenen Unterstützer gefunden. Dann passiert in Tschernobyl der Super-GAU.



Es war ein Höhepunkt der Anti-Atomkraft-Bewegung in der bayerischen Provinz: die Proteste gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Basierend auf wahren Ereignissen inszeniert Oliver Haffner ein Stück Zeitgeschichte.