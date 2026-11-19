Estelle scheint alles zu haben, was eine Frau sich im Leben wünschen kann: Sie ist erfolgreich in ihrem anspruchsvollen Beruf als Pilotin großer Passagiermaschinen für eine europäische Airline und privat glücklich verheiratet mit dem Arzt Guillaume. Gemeinsam besitzen sie ein großzügiges Haus mit Pool an der französischen Riviera. Außerdem möchten sie ein gemeinsames Kind, eine Familie gründen.



Doch das bürgerliche Konstrukt bekommt heftige Risse, als Estelle per Zufall am Flughafen ihre alte Freundin Ana wieder trifft. Ana ist Fotografin, sie bereist die Welt. Gerade hat sie eine Fotoreihe gemacht, die Menschen im Moment des Orgasmus zeigt. Ana ist in die Villa ihrer niederländischen Galeristin Johana Van Damaker eingezogen. Damit wohnt sie jetzt in Estelles unmittelbarer Nachbarschaft.



Als Estelle Ana besucht, haben die beiden Frauen Sex. Und es bleibt nicht bei dem einen Mal. Ana nennt Estelle eine Göttin, suggeriert ihr, der Boss zu sein, doch die Rollenverteilung zwischen den beiden Frauen ist so eindeutig nicht. Als Ana sich entzieht, folgt die eifersüchtige Estelle ihr bis nach Tokio, ohne sie dort anzutreffen. Beruflich laufen die Dinge für die Pilotin zusätzlich aus dem Ruder – nach einem Beinahezusammenstoß ihrer Maschine mit einem anderen Flugzeug muss sie sich vor der Flugsicherung verantworten und wird suspendiert.



Gleichzeitig fühlt Estelle sich beobachtet, selbst in intimsten Momenten. Sie wird misstrauisch, vor allem ihrem Mann gegenüber. Guillaume hat ein Motiv, Ana aus Estelles Leben entfernen zu wollen – er will seine Frau nicht an die Rivalin verlieren. Doch die glänzende Oberfläche trügt - das Meer, in dem Estelle oft schwimmt, ist unter der sonnenbestrahlten Oberfläche tief und dunkel, die Dinge sind nicht, wie sie Estelle scheinen.



In dem spannenden Vexierspiel, das Regisseur Yann Gozlan mit seinem Star Diane Kruger unter der Sonne Südfrankreichs inszenierte, ist seine Heldin Opfer und Täterin zugleich. Außerdem lädt er den Traum vom Fliegen mit einer gehörigen Portion Erotik auf.



Diane Krüger über Estelle: "Ana ist Estelles wahre erste Liebe. Die Unvernünftige, diejenige, die alles umstürzt. Eine Offenbarung ebenso wie eine Störung. Was sie zu ihr treibt, ist vielleicht die Möglichkeit, Vergeltung zu üben und zu versuchen, sich selbst wiederzufinden."