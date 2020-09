vincent will meer

Auf Verfolger brauchen die drei Ausreißer nicht lange warten: Vincents Vater und Dr. Rose setzen alles daran, das muntere Trio auf ihrer Reise in den Süden zu stellen.



Florian David Fitz ("Doctor's Diary", "Jesus liebt mich") will mehr vom Leben. Gemeinsam mit Karoline Herfurth und Johannes Allmayer bricht er aus der Nervenheilanstalt aus und geht, seinem eigenen Drehbuch folgend, auf turbulente Reise in den Süden. Hervorragend gespielt - bezaubernd berührende Unterhaltung der Extraklasse.