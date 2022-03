Elster glaubt, dass seine junge Gattin von dem unheilvollen Geist ihrer Urgroßmutter besessen ist und fürchtet, dass sich Madeleine das Leben nimmt - so wie die Vorfahrin vor 110 Jahren.



Schon bald muss Scottie in letzter Sekunde eingreifen, als sich Madeleine wie in Trance in die Bucht von San Francisco stürzt. Längst ist er von der ebenso schönen wie geheimnisvollen Frau fasziniert - und auch Madeleine verliebt sich in ihren Retter.



Der möchte sie von ihrer Todessehnsucht heilen, doch bei ihrem nächsten Selbstmordversuch kann er aufgrund seiner Höhenangst nicht verhindern, dass sich Madeleine von einem Turm zu Tode stürzt. Nur mühsam gelingt es ihm, den Verlust und seine Schuldgefühle zu verarbeiten.



Als Scottie lange Zeit später auf der Straße einer Frau begegnet, in der er Madeleine zu erkennen glaubt, löst das bei ihm eine Obsession aus. Mit allen Mitteln versucht er, aus Judy Barton das Ebenbild seiner Geliebten zu machen. Je weiter er geht, umso näher kommt er einem Geheimnis.



"Vertigo - Aus dem Reich der Toten" zählt zu den Meisterwerken von Alfred Hitchcock. Als der mit Spannung erwartete Hollywood-Thriller 1958 in die Kinos kam, gab es Kritik für den "Master of Suspense" an der unkonventionellen Erzählweise und der ungewöhnlichen Geschichte. Erst über die Jahrzehnte hinweg avancierte "Vertigo" zu einem Meilenstein der Filmgeschichte, der heute in keiner Bestenliste von Cineasten fehlt. Herausragend sind die exzellente Bildgestaltung und der technische Einfallsreichtum: Um die panische Höhenangst des von Oscar-Preisträger James Stewart gespielten Protagonisten darzustellen, wurde der sogenannte Vertigo-Effekt entwickelt, der später in vielen Filmen wie "Der weiße Hai" oder "Herr der Ringe" zum Einsatz kam.