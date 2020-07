Eric Vissner ist durch seine Arbeit als Polizeiinspektor bei der Amsterdamer Mordkommission zu einem Zyniker geworden, doch zu Hause kümmert er sich fürsorglich um seine Tochter Anneke. Als in den Grachten der Stadt eine Serie grausamer Mordfälle beginnt, erkennt Eric rasch, dass ein Profi am Werk ist, und sieht sich in den Amsterdamer Tauchvereinen um. Bei seinen Nachforschungen stößt er immer wieder auf die Taucherin und Museumsführerin Laura und verliebt sich in die mysteriöse Schöne, die bei dem Psychiater Martin Ruysdael in Behandlung ist.



Ruysdael - ein Playboy und ebenfalls passionierter Taucher - reagiert sehr misstrauisch auf Erics Recherchen. Während Eric nächtelang an dem Fall arbeitet, ziehen seine Tochter Anneke und ihr Freund Willy ebenfalls los, um den Mörder zu suchen. Sie entgehen an den Grachten nur knapp dem Killer. Eric und sein Freund, der Wasserpolizei-Taucher John, sind ihm eines Tages dicht auf den Fersen. Als John ihn in einem dramatischen Unterwasserkampf stellen will, findet auch er den Tod. Der Täter flieht mit einem Rennboot. Eric verfolgt ihn in einer waghalsigen Jagd durch die Grachten, verliert aber die Spur. Da erhält er einen Anruf von Laura. Eric hegt einen schlimmen Verdacht, doch auf die schreckliche Begegnung in ihrem Tauchverein ist er nicht vorbereitet.



Dick Maas gelang nach dem Thriller "Der Fahrstuhl des Grauens" (1983) und der Komödie "Eine Familie zum Knutschen" (1986) erneut ein Film, der geschickt mit den Elementen des Genre-Kinos spielt. Die Verfolgungsjagd im Rennboot ist ein Meisterwerk der Stunt-Choreografie und führt nicht nur quer durch das weit verzweigte Netz der Amsterdamer Grachten, sondern auch entlang der Uferstraßen und über die Brücken. Maas' Actionthriller "Verfluchtes Amsterdam" zitiert raffiniert die Stilmittel von Hitchcock- und James-Bond-Filmen, angereichert mit atmosphärischen Aufnahmen aus den dunkleren Winkeln des niederländischen Touristen-Mekkas.