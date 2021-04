V8 - Du willst der Beste sein

David lebt in einer mittelgroßen Stadt, die durch einen Fluss geteilt wird. Zu den Attraktionen des Ortes gehört eine Kartbahn. Es sind Schulferien, und David hat mehrere Jobs angenommen, um seinen größten Traum finanzieren zu können - einen eigenen Kart. Zu seinem Leidwesen immer mit dabei ist seine jüngere Schwester Luca. Seine Eltern haben David versprochen, einen Teil des Geldes beizusteuern, wenn David dafür in den Ferien auf seine kleine Schwester aufpasst. Die temperamentvolle Luca ist ein Tollpatsch. Außerdem wäre sie am liebsten ein Junge, weshalb sie auch im Alltag immer merkwürdig verkleidet rumläuft.



Regelmäßiger Gast auf der Kartbahn - selbstverständlich mit eigenem Wagen - ist Robin aus dem Vorzeigeviertel der Stadt. Sein Vater Rasmus ist ehrgeizig, möchte aus Robin einen Profirennfahrer à la Sebastian Vettel machen. Ob Robin das auch möchte, interessiert den Vater nur am Rande.



Zu Robin, David und Luca stößt als vierte im Team die wilde Kiki Lilou. Sie lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter Andalee auf einem großen Schrott- und Werkstattgelände. Kiki ist eine begabte Mechanikerin. Wenn es an Geld fehlt, gleicht sie es mit Improvisationstalent und Ersatzteilen vom Hof aus. Die vier schließen sich zu "V8", einem kleinen Rennteam, zusammen.



Bald erwartet sie eine große Herausforderung: ein Straßenrennen gegen die rivalisierenden "Barrakudas". Die scheuen auch vor Gemeinheiten und Intrigen nicht zurück, um "V8" aus dem Rennen zu werfen. Und dann wäre da auch noch der stets auf der Lauer liegende Polizeibeamte Kommissar Habicht, der die Rennen ganz unterbinden möchte.