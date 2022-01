Edward und Connie Sumner sind der Prototyp des glücklichen Mittelstands-Ehepaares, das den amerikanischen Traum personifiziert. Gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn Charlie führen sie ein angenehmes Leben in einem besseren Vorort von New York. Doch als Connie an einem stürmischen Tag dem selbstbewussten Franzosen Paul regelrecht in die Arme fliegt, gerät der harmonische Alltag der Sumners durcheinander.



Zwischen der verheirateten Frau und dem charmanten Buchhändler entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre, die Connie trotz aller Zweifel nicht beenden kann. Zunächst fallen Edward die kleinen Veränderungen in Connies Verhalten gar nicht auf, doch als sich die Anzeichen für die Untreue seiner Ehefrau mehren, wird der Betrogene hellhörig und stellt Nachforschungen an. Als er seinem Nebenbuhler schließlich einen Besuch abstattet, kommt es zu einer Kurzschlussreaktion, die das Leben der Beteiligten für immer verändert.



Adrian Lyne, Jahrgang 1941, drehte bisher nur acht Kinofilme, aber mit diesen war der ehemalige Werbefilmer fast immer in aller Munde. Um nur die erfolgreichsten zu nennen: Mit "9 1/2 Wochen" schuf er einen Klassiker des erotischen Kinos und machte Kim Basinger und Mickey Rourke zu Stars. Mit "Eine verhängnisvolle Affäre" lehrte er Ehebrecher das Fürchten und entdeckte den sexy Hintern von Michael Douglas lange vor Paul Verhoeven ("Basic Instinct"). Mit "Ein unmoralisches Angebot" gab er den Amerikanern Stoff zum Diskutieren mit der Frage: "Darf ich meinem Ehemann mit einem bezahlten Seitensprung finanziell aus der Klemme helfen, und ist das dann Prostitution?" Mit seinem Remake des Skandalromans "Lolita" ließ er Jeremy Irons in pädophile Untiefen abtauchen, und mit seinem kommerziell erfolgreichsten Film, "Untreu", verhalf er "Ehebrecherin" Diane Lane zu einer Oscar- und Golden-Globe-Nominierung.



Immer standen Affären im Mittelpunkt dieser Filme, ob lustvoll ausgelebt, moralisch hinterfragt oder bitter bezahlt. Aber egal wie dramatisch oder schmutzig es wurde, die Bilder sahen immer sehr elegant und gestylt aus. Adrian Lyne war schließlich einer der ersten Regisseure, die den Hochglanz der Werbeclips für das Kino salonfähig machten.



Ebenso edel wie der Look seiner Filme, so hochkarätig ist auch sein Cast: Ob Michael Douglas, Robert Redford, Richard Gere, Jeremy Irons, Mickey Rourke oder - auf der weiblichen Seite - Kim Basinger, Demi Moore, Glenn Close, Melanie Griffith oder Diane Lane, seine Besetzung ist erlesen, passgenau und immer für eine Schlagzeile gut.



Mit der Rolle der verletzlichen Ehebrecherin Connie Sumners holte er die attraktive Schauspielerin Diane Lane aus der Vergessenheit zurück und bereitete ihr ein triumphales Comeback.