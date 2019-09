Unterwegs nach Cold Mountain

Kriegsmüde und verwundet, desertiert Inman aus der Armee der Konföderierten und versucht, sich nach Cold Mountain durchzuschlagen, wo die junge Ada sehnsüchtig auf ihn wartet. Obwohl das Leben hart ist in Kriegszeiten, gelingt es Ada mithilfe der rauen, doch herzensguten Ruby zu überleben. Inmans Weg säumen inzwischen zahlreiche Gefahren, auch durch den brutalen Teague, der Deserteuren mit unerbittlicher Härte auf der Spur ist.



Anthony Minghella (1954-2008, "Der englische Patient", "Der talentierte Mr. Ripley") verfilmte den Roman "Cold Mountain" von Charles Frazier, der 1997 mit dem US-amerikanischen National Book Award ausgezeichnet worden war. In dem prächtigen Abenteuerepos spielen Nicole Kidman und Jude Law das Liebespaar. In der Nebenrolle der raubeinigen Ruby brilliert Renée Zellweger, die für diese Rolle mit einem Oscar belohnt wurde.