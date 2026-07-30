Film
Uli, der Pächter
Uli, der Knecht vom Bodenhof, ist eigenständiger Bauer auf dem Glungge-Hof geworden, begleitet und immer wieder auch beraten von Vreneli, seiner liebenswerten Frau.
- Produktionsland und -jahr:
- Schweiz 1955
- Datum:
- Sendetermin
- 13.09.2026
- 06:40 - 08:20 Uhr
Zweiter Teil der großen, bildkräftigen Gotthelf-Geschichte, gedreht von Franz Schnyder 1955. In den Hauptrollen sieht man wieder das Traumpaar Hannes Schmidhauser und Liselotte Pulver.
Darsteller
- Uli - Hannes Schmidhauser
- Vreneli - Liselotte Pulver
- Joggeli, Glunggenbauer - Emil Hegetschweiler
- Glunggenbäuerin - Hedda Koppé
- Johannes - Erwin Kohlund
- Hagelhannes - Leopold Biberti
- Elisi - Marianne Matti
- u. a. -
Stab
- Regie - Franz Schnyder