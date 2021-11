Inspiriert von diesem kleinen Abenteuer entschließen sich Maik und Tschick, der eigentlich Andrej Tschichatschow heißt, einfach weiterzufahren. Und damit beginnt eine Reise ohne Karte, ohne Plan und ohne Kompass durch die sommerglühende ostdeutsche Provinz. Die Geschichte eines Sommers, den alle einmal erleben wollen. Der beste Sommer von allen eben!



Starregisseur Fatih Akin, Gewinner des Deutschen Filmpreises 2018 für "Aus dem Nichts" (Lola in Silber für besten Film, bestes Drehbuch), verfilmte den Weltbesteller "Tschick" von Wolfgang Herrndorf im Sommer 2015. Der Film wurde 2017 in vier Kategorien für den Deutschen Filmpreis nominiert und konnte unter anderem den Europäischen Kinderfilmpreis "EFA Young Audience Award" sowie den Bayerischen Filmpreis 2016 gewinnen. "Tschick" erreichte über eine Million Zuschauer in den deutschen Kinos und ist nicht nur deshalb ein gleichermaßen literarisches wie filmisches Ausnahmewerk.