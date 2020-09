Der hochgelobte Reporter des "New York Times Magazine", Michael Finkel, hat bei seinem letzten Artikel Fiktion und Wahrheit gemischt und muss den Hut nehmen. Da nutzen ihm alle seine Preise nichts, er verliert seinen Job und ist fortan in der Branche "verbrannt". Er zieht sich mit seiner Freundin Jill in die Berge von Montana zurück, bis er von einem Lokalreporter des "Oregonian" die Geschichte des mutmaßlichen Familienmörders Christian Longo hört.



Longo soll seine Frau und die drei Töchter umgebracht haben. Als er in Mexiko von der Polizei gefasst wird, gibt er sich als Michael Finkel aus, Journalist der "New York Times". Der echte Reporter wird hellhörig: Könnte hier eine Möglichkeit bestehen, wieder in der Branche Fuß zu fassen und ein Buch über diesen Fall zu veröffentlichen?



Er trifft sich mit Longo im Gefängnis. Ihn fasziniert die schillernde, zwielichtige Persönlichkeit des mutmaßlichen Mörders - und er ist nicht wenig geschmeichelt, da dieser genau über seinen schriftstellerischen Werdegang Bescheid weiß. Longo bietet Finkel Exklusivrechte an seiner Story an - im Tausch gegen Schreibunterricht von seinem verehrten Mentor.



Das ist der Anfang einer ganz speziellen Freundschaft, denn während der folgenden, monatelangen Treffen verliert Finkel zusehends die Distanz. Longo händigt ihm seine Briefe aus und ein 80-seitiges Werk, in dem er jeden Fehler seines Lebens beleuchtet. Finkel und Longo entdecken immer mehr Ähnlichkeiten, und der Reporter weiß nicht mehr, ob er an die Morde glauben soll oder nicht. Denn Longo bekräftigt seine Unschuld.



Fälle wie der des Reporters Claas Relotius, der die Leser und die Redaktion des "Spiegel" mit gefälschten Artikeln getäuscht hat, verleihen dem Spielfilm "True Story - Spiel um Macht" große Aktualität. Debütregisseur Rupert Goold greift die wahre Geschichte des "New York Times"-Reporters Michael Finkel auf, der seine Reportagen mit Erfundenem aufhübscht und daraufhin entlassen wird.



Der ruhmverliebte Journalist trifft auf den selbstverliebten Inhaftierten Christian Longo, der des Mordes an seiner Frau und den drei Kindern angeklagt ist. Der Film kreist um die Begegnungen und gegenseitige Beeinflussung der beiden. Er basiert auf Michael Finkels 2005 erschienenem Buch "True Story: Murder, Memoir, Mea Culpa". Rupert Goold gelang ein spannendes Psycho-Duell zweier fast gleich starker Gegner um Lüge und Wahrheit, Manipulation und Vertrauen.



James Franco und Komödienstar Jonah Hill liefern hervorragende Schauspielleistungen. Felicity Jones überzeugt als Finkels Freundin.



Finkel und Longo haben bis heute Kontakt. Während der Journalist nie mehr für die "New York Times" geschrieben hat, druckte die Zeitung diverse Schriften von Longo ab, der seine Strafe in der Todeszelle absitzt, da seine Hinrichtung seit 2011 ausgesetzt ist.