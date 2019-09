Tot oder Torte

Zur Tarnung beginnt er, das Bäckerhandwerk zu erlernen – eine mehr oder weniger entspannende Tätigkeit, an der er bald Gefallen findet. Das Landleben eröffnet dem Mörder in der Sinnkrise neue Perspektiven, und die Liebe zu der patenten Tierärztin Rhiannon festigt seinen Entschluss: Das Morden muss aufhören! Dummerweise spricht sich seine blutige Vergangenheit herum, worauf die zerstrittenen Dörfler neue Ideen zur Lösung nachbarschaftlicher Konflikte entwickeln. Als dann noch Kollege Bjorn anrückt, ist das Chaos perfekt.



In dieser ausgelassenen Killerkomödie ist der Mörder nicht der Gärtner, sondern der Bäcker. Der britische Autorenfilmer Gareth Lewis würzt seine herrlich skurrile Schilderung des provinziellen Kosmos mit surrealen Elementen. Neben dem Rotschopf Damian Lewis als berufsmüdem Profi glänzt das britische Urgestein Michael Gambon, der in "Harry Potter" den Albus Dumbledore spielte. Als herbe Dorfschönheit überzeugt Kate Ashfield, die mit der Zombie-Komödie "Shaun of the Dead" bekannt wurde.