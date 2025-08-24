Film
Topside - Flucht ins Ungewisse
Verborgen unter den Straßen von New York City leben die fünfjährige Little und ihre Mutter Nikki zusammen mit anderen Obdachlosen in den stillgelegten U-Bahn-Schächten. Doch eines Tages werden sie von den Behörden vertrieben und müssen in die Winternacht fliehen. Little und Nikki finden sich in einer Welt voller Chaos und Tragik wieder, im Vergleich zu der ihnen ihr bisher gewohntes, unsicheres Untergrundleben idyllisch erscheint.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 24.08.2025
- 23:30 - 00:55 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Das verstörende Thrillerdrama wurde 2020 auf dem "South by Southwest"-Festival in Austin, das sich allen Facetten der alternativen Popkultur widmet, als bester Spielfilm ausgezeichnet.
Besetzung
- Little - Zhaila Farmer
- Nikki - Celine Held
- Les - Jared Abrahamson
- John - Fatlip
- Faker - Hector Falcon
- Lolly - Cynthia Tombros
- Violet - Tonye Patano
- Mac - Gino Vento
Stab
- Regie - Logan George, Celine Held