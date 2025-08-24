Topside - Flucht ins Ungewisse

Hauptnavigation

Verborgen unter den Straßen von New York City leben die fünfjährige Little und ihre Mutter Nikki zusammen mit anderen Obdachlosen in den stillgelegten U-Bahn-Schächten. Doch eines Tages werden sie von den Behörden vertrieben und müssen in die Winternacht fliehen. Little und Nikki finden sich in einer Welt voller Chaos und Tragik wieder, im Vergleich zu der ihnen ihr bisher gewohntes, unsicheres Untergrundleben idyllisch erscheint.

Produktionsland und -jahr:
USA 2020
Datum:
Sendetermin
24.08.2025
23:30 - 00:55 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Verborgen unter den Straßen von New York City leben die fünfjährige Little und ihre Mutter Nikki.
Das verstörende Thrillerdrama wurde 2020 auf dem "South by Southwest"-Festival in Austin, das sich allen Facetten der alternativen Popkultur widmet, als bester Spielfilm ausgezeichnet.

Besetzung

  • Little - Zhaila Farmer
  • Nikki - Celine Held
  • Les - Jared Abrahamson
  • John - Fatlip
  • Faker - Hector Falcon
  • Lolly - Cynthia Tombros
  • Violet - Tonye Patano
  • Mac - Gino Vento

Stab

  • Regie - Logan George, Celine Held

