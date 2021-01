Nach dem großen Erfolg von "Love Steaks" (Gewinner Max-Ophüls-Preis, Gewinner Förderpreis Neues Deutsches Kino in allen vier Kategorien und Nominierung für den Deutschen Filmpreis) ist "Tiger Girl" das Nachfolgeprojekt des FOGMA-Teams rund um Regisseur und Autor Jakob Lass, Produzentin und Autorin Ines Schiller sowie Produzent und Komponist Golo Schultz.



Es ist auch der Abschlussfilm von Jakob Lass an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Wie in "Love Steaks" wird auch hier mit den FOGMA-Regeln gearbeitet, Schauspieler unterwandern eine dokumentarische Umgebung. Impro-basiertes Gegenwartskino trifft auf Martial Arts.



"Tiger Girl" feierte im Februar 2017 seine Weltpremiere als Eröffnungsfilm im "Panorama Special" der Internationalen Filmfestspiele Berlin, war unter anderem in der Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis 2017 und erhielt die Auszeichnung "Beste Nachwuchsschauspielerin" beim "New Faces Award 2017" für Ella Rumpf.