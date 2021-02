Christian ist der charismatische künstlerische Leiter eines großen Stockholmer Museums. Der geschiedene Vater zweier Töchter bereitet gerade eine überaus engagierte Ausstellung vor. Hinter dem Titel "The Square" verbirgt sich eine raffinierte Kunstinstallation, die darauf abzielt, soziales und politisches Bewusstsein zu schärfen. Das Konzept sieht vor, dass es sich bei "The Square" um einen Bereich handelt, in dem alle Menschen die gleichen Rechte und Pflichten haben und gegenseitige soziale Verantwortung übernehmen.



Grundlage bildet die Idee, dass Vertrauen gegenseitige Fürsorge hervorbringt, Misstrauen jedoch niedere Beweggründe generiert, seine Mitmenschen auszunutzen, wenn sie unvorsichtig agieren. Als Christian eines schönen Tages auf einem öffentlichen Platz Opfer eines Trickdiebstahls wird, bei dem ihm Smartphone und Geldbörse abhandenkommen, gerät er in eine Reihe persönlicher Kalamitäten, die seine tägliche Routine und seinen Glauben an unser gesellschaftliches Zusammenleben nachhaltig erschüttern.



Nach "Höhere Gewalt" (2014) widmet sich Ausnahmeregisseur Ruben Östlund erneut auf satirische Weise dem Abstieg eines weißen Alphatiers. Gekonnt führt er die Kunstwelt in ihrer Skurrilität und Widersprüchlichkeit vor, die sich allen voran in Christian entlädt. Für seine Rolle erhielt der dänische Theater-, Fernseh- und Filmschauspieler Claes Bang, der seit einigen Jahren auch in Deutschland Bekanntheit erlangt hat, den Europäischen Filmpreis.



"Klug und zum Schreien komisch", fand "The New York Times Magazine" das jüngste Werk des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund. "The Square" ist ein humorvolles Filmdrama mit zahlreichen satirischen Elementen. Östlunds stärkste filmische Waffe ist erneut sein wilder, innovativer, verschmitzter, bisweilen auch rabenschwarzer Humor. So gelingt es ihm immer wieder, dass wir über unsere eigenen Schwächen lachen können - wenn auch gelegentlich mit einem Anflug von Bitterkeit. "The Square" wurde 2017 beim Filmfestival in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.