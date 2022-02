In der nahen Zukunft wird die Erde von einer nicht näher beschriebenen Katastrophe ‎heimgesucht. Sämtliche Nahrungsgrundlagen und die gesamte Infrastruktur werden ‎dabei zerstört. Unter den wenigen Überlebenden befinden sich auch ein Mann und ‎dessen schwangere Frau. Als das Kind, ein Junge, geboren ist, verzweifelt die Mutter ‎zunehmend an dem brutalen Überlebenskampf, der unter den Menschen entbrannt ist, ‎und nimmt sich das Leben.



Mehr als zehn Jahre später drohen auch die letzten Spuren ‎von Zivilisation und Menschlichkeit verloren zu gehen. Kannibalismus ist weit ‎verbreitet, mordende Banden ziehen durch Land und verlassene Städte. Irgendwie ‎haben der Mann und sein Sohn überleben können, obwohl es fast unmöglich ist, ‎Würde und Anstand zu bewahren. Sie sind auf dem Weg an die Küste, wo sich der ‎Vater bessere Lebensbedingungen erhofft.



Während der Mann bereit ist, sein Kind mit ‎allen Mitteln zu verteidigen und jedem mit größtem Misstrauen begegnet, versucht ‎sein Sohn, den Glauben an die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Ein fast ‎aussichtsloses Unterfangen, als sie sich erneut gegen eine mordende Bande und ‎ausgehungerte Menschen wehren müssen.



Nur kurz nehmen sie auf Bitten des ‎Jungen einen älteren Menschen bei sich auf, den sie mit Nahrung aus einem zufällig ‎entdeckten Notlager versorgen. Als sie die Küste erreichen, ist die Enttäuschung ‎unendlich groß: Kein blaues Meer erwartet sie, sondern nur wilde See und ein endlos ‎grauer Himmel. Und der Mann leidet an einer Krankheit und einer Verwundung, die ‎ihm die letzten Kräfte rauben. Er muss sich damit abfinden, dass er seinen Sohn ‎schon bald allein seinem Schicksal überlassen muss.



"The Road" entstand nach dem gleichnamigen Roman des US-amerikanischen ‎Schriftstellers Cormac McCarthy, für den dieser 2007 den Pulitzerpreis erhielt. Bereits ‎‎2005 hatte McCarthy "No Country for Old Men" geschrieben, der von den Coen-‎Brüdern 2007 erfolgreich verfilmt wurde. Viggo Mortensen und Kodi Smit-McPhee ‎‎("The Power of the Dog") spielen in "The Road" auf hochemotionale und ‎erschütternde Weise das Vater-Sohn-Paar, das mit schier übermenschlichem ‎Überlebenswillen das Feuer der Zivilisation und der Menschlichkeit in einer Zeit zu ‎retten versuchen, in der jeder nur noch an sich selbst zu denken vermag.



John ‎Hillcoats Film, der mit zahlreichen Rückblenden arbeitet, hat angesichts der aktuellen ‎Herausforderungen der Menschheit durch Pandemie und Klimakatastrophe eine große ‎Aktualität gewonnen. Denn "The Road" stellt die großen Fragen nach der Brüchigkeit ‎menschlicher Zivilisation und ihrer Werte wie Solidarität und Mitgefühl angesichts ‎extremer Lebensumstände.



Kameramann Javier Aguirresarobe fand in verlassenen ‎Industriegebieten um Pittsburgh, tristen Kohlefeldern und einem niedergebrannten ‎Freizeitpark ebenso großartige wie bedrückende Bilder für diese Dystopie, die lange ‎nachwirken. Die Filmmusik stammt von Nick Cave.‎