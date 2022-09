The Resident - Ich sehe dich

Zuerst scheint dem Neustart nach der Trennung von ihrem langjährigen Freund Jack nichts im Wege zu stehen. Nach den ersten Annäherungen des Vermieters Max merkt Juliet jedoch schnell, dass sie noch nicht über Jack hinweg ist. Max hat jedoch längst ein unheimliches Interesse an der jungen Ärztin gefunden. Und das hat Folgen. Juliet fühlt sich zunehmend unwohl in ihrer Wohnung. Sie wacht nachts von seltsamen Geräuschen auf und hat das Gefühl, nicht allein zu sein. Außerdem verschläft die sonst pünktliche Ärztin immer öfter.



So beschließt sie, Kameras zu installieren, die aufzeichnen sollen, was in der Wohnung vor sich geht. Und macht dabei eine furchtbare Entdeckung: Seit ihrem Einzug wird sie offensichtlich von dem schüchternen Max in ihrer Wohnung beobachtet und sogar heimlich besucht.