Was die Spezialkräfte nicht wissen: Auch das Sang-Kartell hat es auf das Plutonium abgesehen. Die Verbrechertruppe unter der Führung des kaltblütigen Vilain lauert den Expendables auf und tötet deren jüngsten Neuzugang, Billy "The Kid". Das macht den Auftrag für Barney zur persönlichen Angelegenheit. Mit seinem Team fliegt er weiter nach Bulgarien, wo die Sang Anwohner versklaven, um das Plutonium in Rekordzeit aus der Mine schaffen zu können. Doch gegen die Übermacht der Verbrecher richten die Expendables zunächst wenig aus.



Als unerwartet Unterstützung naht, kommt neue Hoffnung auf: Barneys einstiger Konkurrent Trench und der "einsame Wolf" Booker machen mit, um Vilain und seine brutalen Schergen endlich zur Strecke zu bringen.



Nach dem großen Erfolg ihrer ersten Mission laufen die Expendables um Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li & Co. erneut zu Hochform auf und legen eine Schippe drauf, um zu beweisen, dass sie längst noch nicht zum alten Eisen gehören. Bei dem All-Star-Treffen dürfen Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis ebenso wenig fehlen wie Jean-Claude Van Damme und Chuck Norris. Nach Herzenslust hauen die Action-Ikonen auf den Putz und bieten mit ihrer souveränen Selbstironie beste Unterhaltung. An der Kinokasse räumte "The Expendables - Stahlharte Söldner 2" gewaltig ab: Die 100 Millionen Dollar teure Produktion spielte das Dreifache ihrer Kosten ein.