The Dry - Lügen der Vergangenheit

Kiewarra, eine Kleinstadt in Australien: 20 Jahre zuvor hat Aaron Falk seine Heimatstadt verlassen. Jetzt kehrt der Sonderermittler aus Melbourne an den Ort seiner Jugend zurück. Flirrende Hitze liegt über Kiewarra. Seit zehn Jahren nimmt die Trockenheit der Stadt den Atem, treibt ihr das Leben aus – das Vieh stirbt, die Landschaft ist braun, der Fluss und der See sind ausgetrocknet. Ein Ort, der auf Regen wartet, mit einer ungewissen Zukunft. Auch der bis dato ungeklärte Tod der jungen Ellie wirft lange Schatten auf Kiewarra. Viele Bewohner glauben, Aaron habe mit Ellies Tod zu tun. Nicht jeder freut sich, ihn wiederzusehen.



Aarons Freund Luke soll seine Frau Karen, seinen Sohn Billy und sich selbst getötet haben. Nur die kleine Tochter, ein Baby, hat den vermeintlich erweiterten Suizid überlebt. Ein Suizid aus Verzweiflung über die Lage der Farm - oder die Folgen einer lang zurückliegenden Schuld? Lukes Eltern, Gerry und Barb, können und wollen nicht glauben, dass Luke freiwillig und als Mörder seiner Familie aus dem Leben schied. Sie bitten Aaron, Nachforschungen anzustellen.



Nachforschungen, die Aaron an Kiewarra binden und ihn massiv mit der Vergangenheit konfrontieren. Denn er, Luke und ihre Freundin Gretchen waren 20 Jahre zuvor verdächtig, in den Tod der gemeinsamen Freundin Ellie involviert zu sein. Aaron hatte sich mit ihr am Fluss verabredet, eine diesbezügliche schriftliche Nachricht belastete ihn, als Ellie später tot aus dem Wasser geborgen wurde. Ellies Tod markierte das Ende des letzten gemeinsamen Sommers der Clique und Aarons Weggang aus der Heimat. Eine Mitschuld an Ellies Tod konnte Aaron nicht nachgewiesen werden, er und Luke gaben sich aus Verzweiflung gegenseitig ein Alibi.



Aaron ist bereit, den lokalen Sheriff, Sergeant Greg Raco, bei dessen Ermittlungen im Todesfall Luke zu unterstützen. Aaron will Lukes Unschuld beweisen, aber auch die seine. Ihre Ermittlungen führen die beiden Männer in Kontakt zu Menschen, die Aaron hassen, weil sie ihn für Ellies Mörder halten. Dazu gehören Ellies Vater, Mal Deacon, sowie die Farmer Grant Dow und Jamie Sullivan. Ein Mann, der Aaron wohlgesonnen zu sein scheint, ist der Schuldirektor Scott Whitlam, der vor einiger Zeit aus Melbourne nach Kiewarra gezogen ist, um mit seiner Familie in Sicherheit zu leben.



Ein von Lukes Frau Karen kurz vor ihrem Tod hingekritzeltes Wort - "Grant" - hat Aarons Augenmerk zunächst vor allem auf Grant Dow gerichtet. Nur ein Irrtum von mehreren, wie sich herausstellt, dessen Aufklärung Aaron und Raco schließlich auf die richtige Spur bringt. Die finale Konfrontation mit dem Mörder Lukes und seiner Familie droht den ganzen vertrockneten Ort in Flammen aufgehen zu lassen.